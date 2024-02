Présidentielle au Sénégal : Amadou Bâ et son directoire de campagne « prêts pour la victoire quelle que soit la date qui sera retenue… »

Le Directoire de Campagne du candidat de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, M. Amadou Bâ, s’est réuni ce mercredi pour une réunion en perspective de la présidentielle. Le candidat de la majorité, Amadou Ba a réitéré sa volonté et sa détermination à conduire la coalition à la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle pour relever, avec l’ensemble du peuple sénégalais, les défis de la paix, de l’emploi massif des jeunes et du pouvoir d’achat des ménages. Dans cette perspective, il a exhorté les coordonnateurs des différents pôles du directoire à intensifier l’activité de production des stratégies sectorielles en direction de toutes les couches de la population. Il a également rassuré les participants à la réunion que toutes les conditions sont réunies pour une campagne électorale victorieuse.







À l’unanimité, le directoire de campagne a marqué son adhésion totale à la démarche du candidat, le Premier ministre Amadou Bâ faite d’esprit de consensus, d’inclusion et d’ouverture et s’est félicité de l’action en profondeur sur le terrain du candidat et des responsables de la coalition.







Le candidat de la majorité Amadou Bâ a remercié le Président Macky Sall de son choix comme candidat; il a aussi réaffirmé son soutien sans réserve ainsi que celui de tout le Directoire aux efforts constants du Président de la République, pour la tenue d’une élection transparente, libre et démocratique dans un climat pacifié et apaisé. Le candidat Amadou Ba a demandé à tous les membres du Directoire d’appuyer l’initiative du Dialogue prise par le Chef de l’Etat.







Pour sa part, le directoire de campagne a lancé un appel solennel à l’ensemble des composantes de notre coalition pour raffermir l’unité, la solidarité, la cohésion et la mobilisation pour conforter notre élan de victoire. Le directoire de campagne s’est engagé à continuer de travailler sans relâche selon les principes de synergie. Le candidat de la majorité invite l’ensemble des coordonnateurs à poursuivre le travail entamé et à se consacrer à l’essentiel, notamment l’organisation et la mobilisation des bassins d’électeurs pour une victoire nette dès le premier tour de l’élection présidentielle quelle que soit la date qui aura été retenue à l’issue des concertations initiées par le Président de la République.