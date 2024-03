Présidentielle à Kolda : Yaye Diallo (BBY), la lionne d' Abdourahmane Baldé (DG/LONASE) et de Amadou Bâ...

Pour la victoire du candidat de BBY, Yaye Diallo dite la lionne de Abdourahmane Baldé, n'a pas de limite.

Ainsi, pour en savoir plus sur cette jeune femme engagée en politique au côté du DG de la LONASE, nous lui avons donné la parole. En ce sens, elle précise qu'elle compte s'investir malgré la chaleur de Kolda pour la victoire de son mentor Abdourahmane Baldé aux côtés d'Amadou Ba pour la présidentielle de mars 2024.

À l'en croire, "je me considère comme la lionne de Abdourahmane Baldé et d'Amadou Ba. Aussi, mon mentor Abdourahmane Baldé croit fermement à l'étoile victorieuse du candidat de Bby pour la présidentielle du 24 mars prochain."

C'est pourquoi, elle soutient : "je travaille nuit et jour en sensibilisant les populations sur le programme de notre candidat. Et pour y arriver, je ne ménagerai aucun effort en bravant le chaud soleil du Fouladou pour élire Amadou Ba et l'envoyer au palais au soir du scrutin. D'ailleurs, ma posture se justifie par l'engagement sans faille de mon mentor aux côtés des populations koldoises et de notre candidat. Et la constance de ce dernier fait entrevoir une confiance inouïe auprès des militants et sympathisants."

Dans la foulée, elle ajoute : "je suis une battante pour la bonne cause et notre candidat s'inscrit dans cette dynamique. Et c'est pourquoi, je m'engage pour Kolda et la victoire de Bby. Si on y regarde de plus près, Abdourahmane Baldé a fait beaucoup d'actions concrètes comme les appuis aux écoles, aux lieux de culte et la promotion des emplois, entre autres. C'est fort de tous ces constats qui font que Amadou Bâ reste l'homme de la situation pour le développement de la région de Kolda."

Sans gants, elle rappelle : "dans mon quartier, je ne cesse de faire des visites à domicile sous la houlette de mon leader. Et nous avons de l'espoir pour la suite, car les populations croient au programme du candidat Amadou Ba."

"D'ailleurs avec notre travail de terrain, nous constatons que l'opposition est en perte de vitesse. C'est pourquoi, nous allons tout faire pour que Abdourahmane Baldé et Amadou Ba gagnent les bureaux de vote de notre quartier..."