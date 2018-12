Présidentielle : TANEEF de Ouza Diallo dresse le profilage des candidats

Baptisée TANEEF , la rencontre du mouvement JOTNA, dirigé par l’artiste musicien Ouza Diallo, était parti pour soulever une réflexion quant au profil du candidat qui sera apte a diriger r les destinées du pays pour les cinq prochaines années.



Pour l’artiste : « Il s’agit juste de participer à un brainstorming, une foire aux idées pour participer au profilage du candidat idéal, faire un choix judicieux «TANNEF BU BAAX » qui nous éloigne de « luynourou dara ta doudara ba dokh sounou diguente ak liydara »



« Certes il y a beaucoup de prétendants mais un seul sera élu. Face à l’importance de l’enjeu, nous ne saurions rester neutres. Il s’agit pour nous de descendre dans l’arène de choisir un camp et de nous engager aux côtés de celui qui réponde le mieux aux exigences du peuple, du moment et de l’avenir ».



"N’a ton pas l’habitude de dire que ne pas s’engager c’est s’engager ?", s'interroge-t-il.



"Or, s’engager, c’est prendre position quand un problème se pose ; et pour nous problème ne saurait être plus important que l’avenir du Sénégal, notre chère patrie et celle de nos enfants car n’oublions pas que ce monde leur appartient et que nous le leur avons emprunté", termine Ouza.