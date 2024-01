Présidentielle-Comores : des violences éclatent après l'annonce de la victoire de Azali

Des émeutes ont éclaté, ce mercredi 17 janvier 2024, aux Îles Comores, notamment dans la capitale, Moroni. L'annonce de la victoire du président sortant, Azali Assoumani, a eu comme conséquence des heurts dans plusieurs zones de la capitale.

"On a volé le vote, c'est notre pays. On est fatigués, c'est maintenant ou jamais", ont soutenu des manifestants, rapportent nos confrères de la RFI.



Plusieurs bâtiments publics ont été saccagés par les manifestants. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour faire respecter l'ordre. Elles ont procédé à plusieurs arrestations. D'ailleurs, renseigne la Rfi, un couvre feu nocturne a été instauré sur l'étendue du territoire.

Pour rappel, l'opposition a dénoncé le processus électoral qui serait acquis au président sortant. Des incohérences dans les chiffres de la participation sont constatées. Le président sortant aurait obtenu 62,97% des voix selon les résultats provisoires de la Ceni.