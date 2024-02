Présidentielle 2024 : les imams et prédicateurs (LIPS) contre tout report de l'élection

La ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (LIPS) donne son avis sur le débat national suscité par la rumeur sur un report de l'élection présidentielle du 25 février 2024.

Dans un communiqué exploité par Dakaractu, la Ligue appelle le président de la République à apprécier la situation nationale à sa juste valeur et à éviter toute décision qui pourrait exposer notre pays à un risque d'instabilité.

Elle sollicite de Macky Sall la mobilisation de toute son énergie et celle de son gouvernement pour l'organisation d'une élection libre et transparente.



"À quelques heures du début de la campagne présidentielle, notre pays n'est victime d'aucune menace grave, ni sur ses institutions, ni sur la nation, ni sur l'intégrité de son territoire et toute tentative de report des élections serait porteuse de risques inutiles", font savoir les imams et prédicateurs du Sénégal dans leur communiqué.