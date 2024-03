Presidentielle 2024 : le département de Saraya fait basculer la région dans l’opposition!

C’est sans nulle doute un message fort que les populations de SARAYA ont adressé au régime du président Macky Sall. En effet, ce département aurifère, s’est senti longtemps abandonné et laisser pour compte, malgré la richesse de son sous sol . En outre , des séries de conflits avec l’état et les communautés qui ont causé des morts d’hommes et le déficit d’infrastructures surtout routières, ont causé un malaise profond et un entre l’état et les communautés.



L’élection présidentielle du 24 Mars a donc été une occasion pour ce département d’exprimer sa colère vis-à-vis de l’état central. En effet, sur 19498 Inscrits, 11985 se sont effectivement rendus aux urnes. Parmi les 11844 Suffrages valablement exprimés, Bassirou Diomaye Faye a obtenu 7012 contre 3668 pour Amadou Ba, soit un écart de 3344 voix. C’est cet écart que le candidat Amadou BA ne réussira pas à combler malgré sa victoire dans les départements de Kédougou et de Salemata.



En effet, dans le département de Salemata, sur 6790 suffrages valablement exprimés, le candidat Amadou Ba est arrivé en tête avec 4166 voix suivi de Bassirou Diomaye Faye qui a obtenu 1826 voix. Dans le département de Kédougou c’est le candidat Amadou Ba qui vient en tête avec 10833 voix contre 10064 pour Bassirou Faye.



Ainsi, les résultats globaux issus des commissions départementales, dans la région de Kédougou, donne la coalition DiomayePresident gagnante avec 18902 voix contre 18667 pour le candidat de BBY Amadou Ba .