Présidentielle 2024 au Sénégal: La Cedeao renforce la capacité des parties prenantes sur le dialogue, la médiation et l'engagement interactif avec les acteurs...

La Commission Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a organisé, en collaboration avec l'ong Allemande GIZ, un atelier de formation dont le thème est : "Formation et engagements interactifs de la Cedeao sur le Dialogue et la médiation pour les acteurs de paix nationaux". Une activité qui s'est déroulée durant trois jours dans un hôtel de la place et qui a vu la participation des différentes parties prenantes à une élection dont les membres du Cena, les FDS, la société civile, les partis politiques, les médias et les représentants de communauté religieuse.

M Ebenezer Asiedu, représentant Cedeao, chargé programme démocratie, renseigne que, la cedeao va accompagner le Sénégal dans la consolidation de gain démocratique. En tenant des discussions franches entre parties prenantes.



De l'avis de Dr Brown, un des facilitateurs lors de cette formation, "la contestation est une cause de conflit politique dans la sous- région . Nous avons pensé au sein de la CEDEAO de créer un consensus en matière électorale. C'est une des raisons qui nous ont poussé à organiser cet atelier, afin de mettre en place des stratégies pour gérer les tensions après les élections. Nous avons lancé une mission d'enquête sur les questions qui suscitent des tensions. Il nous faut préparer les acteurs, parties prenantes sur l'organisation de l'élection."



La non disponibilité du fichier électoral est souvent revenue comme principale doléance des parties prenantes à une élection au Sénégal. " Nous déplorons que le fichier ne soit pas disponible à temps. La loi dit que la Cena peut disposer de ce fichier 15 jours avant le scrutin", a indiqué un des participants à cette session de formation interactive.

Les formateurs de la Cedeao de rappeler que dans la région Ouest, il y a eu 110 coups d'Etat. Il n'y a que le Sénégal et le Cap-vert qui ont été jusqu'ici épargnés par ce fléau.