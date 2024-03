Présidentielle 2024 : après les tendances, Barthélémy Dias remercie les militants et sympathisants de la coalition Khalifa président

Le maire de la ville de Dakar après les tendances qui sortent des urnes, félicite et remercie les militants et sympathisants de la coalition Khalifa président.



« Au vu des tendances qui se dégagent des urnes, je voudrais féliciter et remercier tous les militants et sympathisants de la coalition Khalifa président qui ont voté pour notre candidat. »



« Je voudrais aussi saluer et magnifier la grandeur de la démocratie sénégalaise », salue le maire de Dakar.



Pour finir, Barthélemy Dias demande aux acteurs politiques d’accepter les résultats et souhaite du courage au président qui a été élu par les sénégalais.

« J'invite tous les acteurs politiques à accepter les résultats des urnes et je félicite chaleureusement le président qui sera nouvellement élu par le peuple sénégalais et je lui souhaite courage et plein succès dans sa nouvelle mission... »