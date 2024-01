Présidentielle 2024 : Talla Sylla leader de l'Alliance Jëf-Jël retire sa candidature et donne ses raisons

Le parti Alliance Jëf-Jël a organisé un congrès national extraordinaire dans la capitale sénégalaise pour analyser la situation nationale marquée par la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Au terme des échanges, le congrès a dans un communiqué fait part de ses objectifs notamment sa décision de ne pas briguer le suffrage des Sénégalais à la présidentielle 2024.



"Considérant la nécessité de regrouper des forces convergentes pour refonder la République et continuer la marche vers le développement économique et social du Sénégal; Considérant le rôle historique du président Talla Sylla et son engagement dans la consolidation de notre système démocratique, approuve à l'unanimité sa décision de retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024", explique la note.



Ainsi, le congrès extraordinaire a élu à l'unanimité Talla Sylla comme président de l'Alliance Jëf Jël. "Le congrès donne mandat au Président Talla Sylla de continuer à explorer toutes les voies possibles de regroupement des forces convergentes pour une refondation de la République et la consolidation de notre démocratie dans un contexte régional de crise", lit-on dans la note.



Concluant le conseil national de l'Alliance Jëf-Jël a tenu à "remercier et réaffirmer son engagement aux côtés de leur leader Talla Sylla pour qu'il continue le combat qu'il mène avec des sacrifices énormes en faveur du peuple sénégalais".