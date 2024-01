Présidentielle 2024: Sur 93 candidatures tirées au sort, 21 ont franchi la première étape des parrainage

Conformément à l’article L.123 du code électoral en son alinéa 2, le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, le conseil constitutionnel a organisé le contrôle et la vérification des listes de candidatures recevables suivant l'ordre de dépôt, au regard des dispositions de l'article 57 du code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel, après la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages composée de ses membres , du greffier en chef, du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel, des représentants de la CENA, du représentant du candidat, des personnalités indépendantes et du représentant de l’administration, le conseil constitutionnel a procédé au tirage au sort.



Le contrôle s’en est suivi pour 93 candidats à l’issue du tirage au sort. Mais à la date du 8 janvier 2024, 21 candidats ont été retenus. Les 72 autres candidats ont été recasés entre les recalés d’office pour défaut de parrainage, ceux dont les fichiers ne seraient pas accessibles pour défaillances de la clé, les cas de désistements, les recalés au deuxième tour du contrôle des parrainages, le cas insolite de Thierno Cissé qui a déposé une fausse liste de députés et ceux dont les dossiers ont été incomplets.



La liste retenue à l’issue de cette première phase des parrainages est la suivante : Boubacar Camara, Dethie Fall, Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Habib Sy, Karim Wade, Khalifa Sall, Daouda NDiaye, Cheikh Tidiane Dieye, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mahammad Boun A. Dione, El Hadji Malick Gackou, Aly Ngouille Ndiaye, Elhadji Mamadou Diao, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall.