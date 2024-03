Présidentielle 2024 : Serigne Mboup accomplit son devoir civique à l'école Senghane Badiane et appelle les Kaolakois à venir voter en masse

Les kaolackois sont apparemment très décidés à choisir leur cinquième président. Beaucoup d'entre eux se sont très tôt levés en ce temps de carême pour voter. Le candidat de « And Nawlé », Serigne Mboup, vient de remplir son devoir civique. Il est arrivé à l’école Senghane Badiane plus tôt que prévu pour aller aux urnes. Évoquant son périple lors de cette campagne, Serigne Mboup dit avoir rencontré des Sénégalais qui éprouvent beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, sans compter le problème de l’emploi des jeunes. Il est aussi revenu sur les deux ans qu’il a passés à la tête de la mairie de Kaolack. « Je n’ai pas eu le soutien de l'État. J’ai pris mes propres moyens pour dérouler mes activités », dira-t-il. Même si ce n’est pas encore le grand rush à l’école Senghane Badiane, Serigne Mboup compte sur la mobilisation des Kaolackois en ce jour de scrutin et les invite à venir répondre à leur devoir civique.