Présidentielle 2024 : Ngoné Ndour exige des candidats, des programmes de politiques culturelles valorisantes

Face à la presse, ce mercredi 20 mars 2024, la Pca de la Sodav a dénoncé le manque de politiques culturelles dans les programmes des 19 candidats en lice pour la présidentielle de ce 24 mars 2024.

Ngoné Ndour, productrice de musique, présidente du conseil d'administration de la SODAV abonde dans le même sens que ses collègues acteurs culturels.

« D’après ma compréhension, sur l’étude des programmes des candidats, la majorité des candidats traite la culture comme un secteur qui ne compte pas. Et nous dénonçons fermement ceci », a fait savoir Ngoné Ndour, présidente du conseil d’administration de la Sodav. Cette dernière de poursuivre : « Si on parle de la culture dans le monde, l’Afrique occupe la première place, alors nous demandons aux candidats de se pencher sérieusement sur l’élaboration de programmes de politique culturelle qui valorisent et protègent notre patrimoine culturel, tout en jetant les bases d’une industrie culturelle et créative forte et compétitive", suggère la productrice de musique, Ngoné Ndour.