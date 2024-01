Présidentielle 2024 / Ndiaga Sylla : "Le Conseil Constitutionnel a dit le droit en faisant respecter le droit!"

Le rejet des recours du candidat de Benno Bokk Yaakaar contre les candidatures de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, membres du parti dissous, le Pastef et Cheikh Tidiane Dièye, a été bien apprécié. Ndiaga Sylla, expert électoral, commentant aussi le rejet de la candidature de Karim Wade d'annoncer : "le Conseil Constitutionnel a dit le droit en faisant respecter le droit fondamental de suffrage qui ne saurait être anéanti que par une décision fondée, légale et justifiée."

Dans une note envoyée à Dakaractu, l'expert manifeste ses attentes en ses termes : " j'ai toujours eu la conviction que les 7 Sages apprécieraient, avec justesse, les entraves de l'Administration à l'exercice de la liberté de candidature."

La liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février prochain est connue. Ils seront 20 candidats à briguer les suffrages des Sénégalais pour la succession du président sortant, Macky Sall.

Cependant, il lance le prochain défi à relever : Ndiaga Sylla attend un scrutin bien organisé et que l'administration fasse son devoir dans les règles de l'art. "À présent, il est nécessaire de relever le défi de l'organisation du scrutin. En tout état de cause, j'ai espoir que l'Administration jouera, comme par le passé, sa partition pour un scrutin intègre, apaisé et transparent", conclut l'expert.