Présidentielle 2024 : Mamadou Ibra Kane déclare sa candidature et décline les 12 axes de son programme

Selon le candidat déclaré, le Sénégal d’aujourd’hui et de demain a besoin d’être conduit par un président-bâtisseur de progrès, d’espoir et d’espérance, un président porteur de paix et de joie, un président qui partage les difficultés de la population, un président qui rassemble, rassure et ressemble, un président qui met réellement la patrie avant l’intérêt d’un parti.

En effet, le management solitaire et autocratique est révolu selon le président du mouvement « Demain, c’est maintenant ». Place doit être faite à celui concerté et prospectif. Mamadou Ibra Kane compte travailler pour un Sénégal inclusif, juste, un Sénégal de l’éthique et de l’équité, un Sénégal du pragmatisme, organisé et méthodique et un Sénégal du mérite récompensé.

Avec « Demain, c’est Maintenant », la citoyenneté sera au début, au milieu et à la fin de du projet de société et de l’offre programmatique qui repose sur douze axes :



1. La Restauration des valeurs et la responsabilité citoyenne ;

2. La Refondation des institutions ;

3. Le Renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit ;

4. La Rectification des erreurs de nos gouvernants ;

5. La Réduction du train de vie de l’Etat ;

6. La Reprise en charge du devenir de la Nation en intégrant davantage les générations futures dans la définition des politiques publiques et l’exploitation des ressources nationales ;

7. Le Respect de la chose publique, ce bien commun ;

8. La Revalorisation du secteur privé ;

9. La Réorganisation du secteur informel ;

10. La Résolution de la problématique de l’emploi des jeunes ;

11. Le Renforcement de l’industrialisation du Sénégal ;

12. La Réappropriation de nos produits locaux.