Présidentielle 2024: Les mandataires et représentants des candidats à l’école du code électoral

La direction générale des élections déroule présentement une formation pour les mandataires ainsi que les représentants des candidats à la candidature à l’élection présidentielle sur la constitution et le dépôt des dossiers . L’atelier de formation est fait par Biram Sene, chargé de la formation et de la communication à la direction générale des élections (DGE). L’élection présidentielle constituant un moment fort d'expression de la démocratie est un baromètre d'appréciation de la volonté populaire. De ce fait, l’organisation transparente de la présidentielle implique la participation inclusive de toutes les sensibilités habilitées à en prendre part.



En présence de tous les représentants des candidats, Biram Sene, épluche le code électoral et ses différentes dispositions et donne des cas pratiques pour les inviter à éviter à refaire les mêmes erreurs qu’auparavant. À l’issue de cette rencontre, le directeur de la formation et de la communication va recueillir les avis des différents mandataires sur les appréciations concernant la constitution des dossiers.