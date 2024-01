Présidentielle 2024 : Les libéraux du Kassa invitent Karim à rentrer et exigent la "dissolution" du conseil constitutionnel

La fédération départementale d’Oussouye du parti démocratique sénégalais (PDS) est en ordre de bataille depuis l’invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade.





En conférence de presse ce dimanche, elle se dit en phase avec leurs parlementaires. « Nous soutenons sans faille, les initiatives des députés du groupe parlementaire liberté, démocratie et changement avec la commission d’enquête parlementaire visant à faire la lumière sur les dossiers de parrainage et de validation des candidatures » et exige « la dissolution du conseil constitutionnel » dont des membres pas encore cités, sont accusés par les parlementaires de corruption.





Ainsi, les libéraux du Kassa considèrent que « cette forfaiture ne doit en aucun cas changer la détermination et l’engagement des bases pour la reconquête du pouvoir », signe son Sg.





Dans le communiqué qui nous est parvenu, la fédération « demande au candidat Karim Meissa Wade de rentrer rapidement au Sénégal pour diriger le combat pour la restauration des droits du PDS et pour le changement plus que jamais nécessaire », fait savoir Doudou Danfa qui réclame le limogeage du candidat comploteur du Benno Bokk Yakaar de son poste de Premier Ministre.