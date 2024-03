Présidentielle 2024: Les exécutifs territoriaux soutiennent la candidature de Amadou Bâ

Considérant que le Sénégal reste aujourd'hui à la croisée des chemins avec l’émergence du populisme, la banalisation des institutions qui sont une menace sérieuse de nature à remettre en cause les fondements de la démocratie, de la République, des performances économiques, sociales et culturelles, les maires et présidents de conseil départemental votent et appellent à voter le candidat Amadou Bâ.







Oumar Bâ, président de AMS par ailleurs maire de Ndiop, Ahmed Saloum Benjalloun, président de l’association des départements du Sénégal (ADS) estiment impératif de se départir des choix émotionnels, et opter pour des choix lucides pour l'intérêt supérieur des générations présentes et futures. « Amadou Ba, par ses compétences professionnelles intrinsèques, son expérience, son parcours personnel et son implication dans la conception et la mise en oeuvre du PSE, son long compagnonnage avec son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, incarne l’espoir légitime d’un Sénégal prospère, stable et solidement arc-bouté aux fondements de la République » rappelle les exécutifs territoriaux invitant tous les citoyens, les jeunes en particulier, à voter, massivement comme ils savent le faire, pour le candidat de la paix, de la stabilité , de la prospérité partagée, de l’emploi pour tous, de l’émergence des territoires, de la valorisation des ressources naturelles etc.