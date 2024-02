Présidentielle 2024: Les candidats du FC 25 crient au sabotage de l’élection présidentielle par Macky Sall !

Les 16 candidats regroupés autour de la plateforme FC25 se désolent de constater que « les opérations électorales peinent à reprendre leur cours normal malgré la décision du Conseil constitutionnel exigeant leur poursuite ». Ils s’offusquent en effet, de constater que les mandataires des candidats rencontrent des difficultés pour prendre possession du fichier électoral et que « tout fonctionne au rythme de la mauvaise volonté du président Macky pour déclencher le processus de sa succession inévitable ».

« Il est manifeste que cette situation révèle un refus du président de la République de prendre en charge sa mission régalienne d’organisation d’une élection libre et transparente. Nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel mettant à jour une nouvelle liste de 19 candidats, ce qui vient confirmer, s’il en était encore besoin, l’impérieuse nécessité de poursuivre le processus électoral en cours.



Le cas du Sénégal est au bout de toutes les lèvres et écorne l’image de notre pays jadis considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique » lit-on dans le document de Déthié Fall et Cie qui pensent que Macky Sall n’arrive pas à digérer la mise en échec par le Conseil constitutionnel et le peuple de sa tentative de saboter l’élection présidentielle. Le FC25 dénonce les tentatives de discréditer nos institutions, notamment le Conseil constitutionnel et précise que la responsabilité personnelle de Macky Sall reste engagée dans cette périlleuse entreprise et met également en garde tous ceux qui contribuent, de près ou de loin, au sabotage de l'élection présidentielle.