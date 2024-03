Présidentielle 2024/ Le ministre de l'intérieur sur TV5 Monde: " Le taux de participation, d'après les chiffres du ministère de l'intérieur, tourne autour de 62%"

Le ministre de l'intérieur a été l'invité du journal TV5 Monde. Au cours de cet entretien, Mouhamadou Makhtar Cissé, a indiqué que les résultats définitifs seront connus sous peu. " D'ici vendredi, nous devrions voir les résultats de la commission nationale, à charge pour le Conseil Constitutionnel de les confirmer mais l'élection de Bassirou Diomaye Faye ne souffre d'aucune contestation. Il a été élu parce qu'il a obtenu la majorité absolue des voix".



Interrogé sur le taux de participation, M. Cissé de répondre en ces termes. " Le taux de participation, d'après les chiffres du ministère de l'intérieur, tourne autour de 62%. C'est un peu moins qu'en 2019, on avait un taux exceptionnellement élevé de 65-66%, mais c'est beaucoup mieux que lors des dernières élections législatives et locales. Nous avions moins de 50% de taux de participation", a-t-il informé.



Revenant sur l'organisation des élections au Sénégal par le ministère de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé de se féliciter de la " maturité démocratique" de notre pays. " Le ministère de l'intérieur organise, c'est le signe d'une certaine maturité démocratique. Une commission nationale ou autre, cela signifierait qu'on a pas confiance à l'État. Nous avons la chance d'avoir une administration républicaine, une très grande tradition de démocratie. Quand vous êtes nommé même pour 15 jours voire 20 jours, vous avez connaissance du dispositif et il suffit d'avoir l'intelligence de le manager..., de mettre votre petite touche personnelle... C'est un processus qui est éprouvé... Il y a eu quelques soucis à un moment du processus qui a été interrompu. C'est peut être l'occasion pour moi de rendre hommage au président de la République, Macky Sall parce que j'étais à ses côtés. J'étais directeur de son cabinet et donc j'ai pu observer son sens du devoir, la sérénité et la sagesse qui nous ont permis de sortir de cette situation qui pouvait sembler confuse, mais qui pour nous n'était qu'un dialogue entre les différentes institutions de notre pays. On a été agressé à la limite et je pense c'est une grosse injustice parce que le Sénégal a vocation à rester un pays démocratique...", a-t-il regretté.



" Depuis 2000, je n'ai pas entendu de contestations fortes sur les éléctions qui se sont déroulées. Pas de fraudes massives constatées ni dénoncées. La preuve, nous en sommes à notre troisième alternance. Vous avez dû constater qu'avant les élections, il y a toujours beaucoup d'agitations. On conteste le système, on annonce des bureaux fictifs, on annonce des listes parallèles,...et après à la fin de la journée, c'est le candidat de l'oppositiuon qui gagne et tout le monde applaudit....", a-t-il fait remarquer, répondant ainsi à la question relative aux éventuelles fraudes électorales.