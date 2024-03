Présidentielle 2024 : Le Ministre Maire de Thiadiaye, Me Oumar Youm, draine une marée humaine pour le président Amadou Bâ

Comme il l’avait fait lors de la tournée économique du Premier Ministre Amadou Bâ dans la région de Thiès, le Ministre Maire de Thiadiaye Me El Hadj Omar Youm a remis ça. En ce 12ème jour de campagne, les populations de Thiadiaye sont sorties massivement malgré la canicule et les effets du Ramadan pour réserver un accueil royal au Président Amadou Bâ.

À bord de son véhicule, en Lacoste marron, Me Omar Youm a harangué la foule qui scandait :« Amadou Ba, Président! »

Prenant la parole, le Président Amadou Bâ a salué le Ministre-Maire Me El Hadj Omar Youm et les populations de Thiadiaye pour l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé. Le Président Amadou Bâ a également magnifié la forte mobilisation des femmes et s’est engagé pour leur autonomisation avec la création de la Banque nationale.

En marge de cette manifestation, le Président Amadou Bâ a aussi rendu un vibrant hommage à la famille de feu Ousmane Tanor Dieng avec qui il avait tissé des liens très étroits. Après cette mobilisation exceptionnelle, le cortège du Président Amadou Bâ a fait cap sur Mbour pour ensuite continuer vers le département de Thiès et plus tard à Rufisque dans la soirée.