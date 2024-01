Présidentielle 2024: La fédération du PDS/France et la section communale de Saint-Louis exigent le report du scrutin du 25 février

Les sorties médiatiques appelant au report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 sont de plus en plus nombreuses.



Du côté du Parti Démocratique Sénégalais, la fédération du PDS/France et le comité électoral de la section communale de Saint-Louis sont montés au créneau pour " exiger l’arrêt immédiat du processus électoral et le report de l'élection présidentielle de 2024.



" Ce report permettra d’avoir des élections inclusives et transparentes avec une évaluation du système de contrôle des parrainages et la restauration du président Karim Meissa Wade dans ses droits...La fédération du parti démocratique sénégalais en France lance également un appel à la mobilisation à toutes les instances du parti, à tous les responsables, aux mouvements de soutien, aux alliés, à tous les Sénégalais épris de paix et de justice pour faire face...", a-t-on lu dans le communiqué de ladite fédération.



Le comité électoral de la section communale de Saint-Louis a exigé le " report des élections pour permettre à la commission d’enquête parlementaire d’édifier les sénégalais sur les soupçons de corruption et de conflit d’intérêts... et le retour immédiat au Sénégal et sans condition de leur candidat Karim Meissa WADE...".