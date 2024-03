Présidentielle 2024: " Je ne vois pas un opposant arriver au pouvoir et faire la place aux gens de Benno comme le ferait Amadou Ba"(Madiambal Diagne)

" Aujourd'hui, Amadou Bâ, c'est le candidat de Macky Sall. Je ne pense qu'il se limitera simplement à vouloir être un clone de Macky Sall ou bien le candidat qui va continuer seulement l'action de Macky Sall. Il va s'y appuyer, il va s'y adosser mais il pourra certainement apporter sa touche personnelle...Son coefficient personnel doit peser beaucoup...", a réagi Madiambal Diagne, lors de l'émission point de vue à la Rts.

Et pour le soutien du camp du président Macky Sall au candidat de son choix. M. Diagne se veut clair. " Le camp de Macky Sall a l'obligation de se mobiliser pour Amadou Bâ. Ils n'ont pas un autre candidat...Qui vont-ils élire à la place? Un opposant qui ne sera pas de leur famille politique. Ils auront perdu le pouvoir et je crois qu'ils auront le plus à perdre que tout autre personne. Même s'il faut aller voter en se bouchant le nez, certains seront bien obligés de le faire pour Amadou Bâ. En tout cas, s'ils veulent la perpétuation de leur régime", a-t-il précisé.

" Maintenant si par exemple les gens veulent saboter tout en disant on l'aime pas, je suis pas le candidat ou bien mon poulain n'est pas le candidat, qu'on perde tous ensemble, mais tant pis, c'est eux qui paieront les pots cassés. Ils ont intérêt à voter pour Amadou Ba, s'ils veulent rester au pouvoir... Je ne vois pas un opposant arriver au pouvoir et faire la place aux gens de Benno comme le ferait Amadou Ba", a-t-il conclu.