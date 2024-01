Présidentielle 2024 : Hélène Tine rejoint la coalition Khalifa Président

Ancienne députée et responsable politique à Thies, Hélène Tine va désormais rejoindre la coalition du candidat de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall. L'annonce a été faite par Moussa Tine, mandataire de Taxawu sur sa page Facebook. La Présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de Travail (Mset), Hélène Tine, va apporter son leadership et son électorat pour le compte du candidat Khalifa Sall en vue de la présidentielle du 25 février 2024.