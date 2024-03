Présidentielle 2024/ Doudou Diagne Diecko à bâtons rompus : « La gestion d’un pays ne se fait pas dans le tâtonnement… Amadou Ba est un homme d’Etat, et non de détails… »

Très connu du milieu de la lutte sénégalaise, Doudou Diagne Diecko quitte l’arène pour parler politique ! Ce contexte oblige à quelques encablures de la présidentielle du 24 mars prochain. Diecko précise que les acteurs politiques doivent aller à la rencontre des sénégalais, les notables, acteurs sociaux etc. C’est ce qu’attendent les sénégalais qui ont besoin d’être rassuré. Mais pas de faire des promesses qui ne tiennent sur rien.





Sur le terrain de la campagne électorale, Doudou Diagne Diecko félicite tous les candidats. « Ils sont vraiment courageux. Mais parmi eux, y’en a plusieurs qui ne sont pas encore prêts pour diriger ce pays. La gestion d’un pays n’est pas une petite affaire qui se fait dans le tâtonnement ou dans des enfantillages. Certains candidats ne sont pas sérieux. On ne peut pas être candidats, vouloir briguer le suffrage des sénégalais et en même temps battre campagne pour un autre candidat. C’est purement de l’escroquerie. S’ils sont des candidats, qu’ils battent campagne réellement pour rassurer leurs militants et ceux qui leur font confiance » a soutenu le président des amateurs de lutte qui se prononce sur la chaîne DakMédina.





Concernant le candidat Amadou Ba, Doudou Diagne Diecko est sans langue de bois » : « je rappelle qu’il peut bien faire plus que le Président Macky Sall. Les divergences qui ont eu lieu au sein de la mouvance, il faut savoir que ce sont des situations qui peuvent arriver dans toutes les entités politiques. Amadou Ba est un homme intègre. Il ne répond jamais par la violence. C’est un homme d’Etat, pas de détails. Il est toujours concentré sur ses objectifs et ne se laisse jamais distraire. Ceux qui le combattent ne savent pas que les sénégalais sont assez avertis pour voter massivement pour lui » renchérit le sieur Diagne qui réitère son soutien à Amadou Bâ : « Nous sommes en démocratie et tous les candidats sont d’égale dignité ! Mais l’ancien Premier ministre est mon candidat et je souhaite sa victoire au premier tour le 24 mars prochain » a-t-il conclu.