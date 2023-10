Présidentielle 2024 : « Diam ak Tawfekh » valide et soutient la candidature de Amadou Ba

Le Sénégal est actuellement dans les derniers virages de l'élection présidentielle de 2024, et aujourd’hui, malgré la multitude des candidats, Amadou Ba semble de jour en jour remplir le cœur de nombreux sénégalais.

Après l’engagement de plusieurs responsables politiques, c’est au tour de l’inspecteur des impôts et responsable Pikinois, Yaya Hane, qui a après avoir montré sa position, se réjouit de la vision du président Sall.

Depuis la validation de son choix, la seule et unique préoccupation de Yaya reste aujourd’hui d'accompagner le Premier ministre et de le porter à la tête du Sénégal en 2024.

Dans sa contribution, ce dernier a lancé le mouvement "Diamm ak Tawfékh" (D.A.T), en guise de soutien. Yaya Hane a affirmé que ce choix est le plus judicieux et le plus raisonnable qui soit, compte tenu du background du Premier ministre Amadou Ba qui a été successivement, Directeur général des impôts et domaines, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des affaires étrangères, et aujourd’hui, Premier ministre. Le leader du mouvement "Diamm ak Tawfèkh" considère que dès lors, il ne reste à Amadou Bâ qu'à franchir la porte du palais de la République et de s’installer tranquillement sur le fauteuil présidentiel...