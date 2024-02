Présidentielle 2024: Déthié Fall obtient un nouveau soutien de taille !

Le président du parti républicain pour le progrès poursuit « sa pêche » aux alliés. Il s’agit du mouvement national des Acteurs du Civisme et de la Citoyenneté pour l'Émergence du Sénégal] (ACCES). Dans un communiqué, le mouvement ACCES se dit « fier d'annoncer qu'il a officiellement rejoint la coalition DÉTHIE FALL 2024 en vue de l'élection présidentielle de 2024.



Engagé dans la promotion du civisme et de la citoyenneté, ACCES soutient pleinement les valeurs et les objectifs de la coalition DÉTHIE FALL 2024 pour un changement significatif dans notre pays. La coalition DÉTHIE FALL 2024 rassemble des forces politiques et des organisations de la société civile qui partagent une vision commune d'un avenir meilleur pour notre nation. Ensemble, nous sommes déterminés à promouvoir la démocratie, la transparence, l'équité et à relever les défis auxquels notre pays est confronté » lit-on dans le communiqué.







En rejoignant la coalition DÉTHIE FALL 2024, ACCES dit « renforcer son engagement envers le civisme et la citoyenneté en tant que piliers fondamentaux de notre démarche vers le changement. Nous croyons fermement que la participation citoyenne active est essentielle pour construire une société plus juste, inclusive et prospère ». Le mouvement s’engage à promouvoir une gouvernance responsable et à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de la coalition pour élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux besoins de nos concitoyens.







ACCES invite tous les citoyens engagés qui partagent sa vision à se joindre et à soutenir la coalition DÉTHIE FALL 2024 dans cette quête de transformation positive.