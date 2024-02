Présidentielle 2024 - Décision du CC: Quelle procédure électorale avant la date butoir?

Le président de la République, après l’avis du conseil constitutionnel annulant le décret qui abroge celui convoquant le collège électoral, « a décidé » de se conformer en organisant l’élection dans « les meilleurs délais ». Dans son considérant 20, le conseil constitutionnel a constaté l’impossibilité de tenir le scrutin au 25 février 2024. Quelle est la meilleure formule tenant compte des délais avant le 02 avril date à laquelle le mandat du président de la république prendra fin? Revoir la date initialement retenue reviendrait-il à reconsidérer les candidats retenus comme le pensent certains ? Quid de l’acheminement du matériel électoral ainsi que de la campagne électorale ? La parole est donnée aux experts.







En effet, pour ce qui est d’abord des candidatures, il sera question de poursuivre le processus. Babacar Fall, expert électoral nous en dit plus: « Il n’y aura pas de reprise du processus. Ni le parrainage encore moins le dépôts de candidatures. Le Conseil constitutionnel a déjà réglé cette question. Il a déjà validé sa liste de 20 candidats. Seulement, il y’aura toutefois, une candidate qui a été auteure de parjure. Son dossier est devant la justice. Si on doit aller à l’élection, se sont les 19 restants qui vont participer au scrutin. La reprise du processus est impossible » a confié l’expert électoral joint au téléphone. En effet, pour le cas de Rose Wardini, le code électoral en son article 102, dit: « Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et puni d'une amende de 18.000 à 360.000 FCFA ».







L’idée, précisera Mr Fall, est de travailler sur un schéma en tenant compte de la limite temporelle qui fixe la fin du mandat au 02 avril et sous ce rapport, il faudra une date qui ne dépassera pas le 03 avril. Pour ce qui est la campagne électorale, l’expert électoral s’interroge sur des dérogations sur certaines dispositions réglementaires et légales pour faire des ajustements. Les consensus entre les différents acteurs de ce rendez-vous présidentielle devront toutefois permettre à trouver les bonnes formules tout en respectant les délais prescrits.