Présidentielle 2024: Cheikh Tidiane Dieye renonce à sa candidature et soutient Bassirou Diomaye Faye

« J’ai décidé de battre campagne aux côtés de nos équipes patriotiques et de tous ceux qui œuvreront pour la chute du système qui gouverne et pille le Sénégal depuis trop longtemps »! Telle est la décision du président de « Avenir, Sénégal Biñu Bëgg » qui annonce officiellement son alliance avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dieye renonce ainsi à sa candidature pour l’élection présidentielle de février prochain.







« Ousmane Sonko a porté son choix sur Bassirou Diomaye Faye pour faire triompher, au soir de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le PROJET Souverainiste, Refondateur, Patriotique et Panafricaniste que nous partageons. La loyauté et la constance qui ont toujours commandé mon action politique et citoyenne m’autorisent à faire mien, avec fierté et responsabilité, le choix fait par le Président Ousmane Sonko » a déclaré le membre de la coalition Yewwi Askan Wi qui entend ne ménager aucun effort pour la victoire du Projet Pastef.







Dans sa déclaration, Cheikh Tidiane Dieye invite ses camarades d’Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg, d’ici et de la diaspora ainsi que tous les sympathisants à se mobiliser pour la victoire au soir du 25 février 2024.







Le désormais allié de Bassirou Diomaye Faye en perspective de l’élection présidentielle appelle l’Etat du Sénégal à « libérer, sans délai, le candidat Bassirou Diomaye Faye afin qu’il fasse valoir son droit de battre campagne ».