Présidentielle 2024 : Boubacar Camara propose un "grand débat" avec les autres candidats

Candidat à l'élection présidentielle, le leader de la coalition Kamah2024 a proposé au Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) l'organisation d'un "Grand débat pour le Sénégal" avec la presse nationale durant cette campagne électorale. Ainsi, il lance "un appel à la presse nationale à s'unir pour cette initiative historique que les sénégalais méritent", dira-t-il.



Ancien, directeur Général adjoint de la Douane au Bénin, Boubacar Camara a quitté son poste en novembre 2023 pour présenter sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024, reportée au 24 mars 2024.



Le leader du parti de la Construction et de la Solidarité (Jengu Tabax PCS), ancré sur trois valeurs cardinales le Travail, l'éthique et le Respect, propose aux sénégalais 20 mesures prioritaires adossées au "Plan JAGAL" qui vont redéfinir notre nation, souligne-t-il. "Notre pays est mal gouverné, je suis triste de constater la corruption galopante, l'endettement public excessif, la souffrance d'un peuple digne en proie à la pauvreté, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et la maladie. Les femmes et les jeunes sont les grands perdants de la détérioration que nous subissons", a soutenu le candidat Boubacar Camara qui promet de remédier à cette situation, une fois que les sénégalais lui feront confiance, en l'élisant Président de la République au soir du 25 Mars 2024.