Présidentielle 2024: Bassirou Diomaye Faye propose la déclaration de patrimoine à tous les candidats

Le candidat de la coalition Diomaye President appelle à la transparence avant d’accéder à la magistrature suprême. « J'invite tous les candidats, particulièrement ceux qui, comme moi et Amadou Ba, ont eu à gérer des deniers publics ou à occuper des fonctions ou des emplois publics, à satisfaire à cette exigence d'éthique et de transparence » a indiqué Bassirou Diomaye Faye dans un communiqué.







La candidat de Ousmane Sonko se réjouit que son programme ait réussi « à imposer, dans cette campagne pour l'élection présidentielle, le débat crucial sur la cohésion nationale, sur la souveraineté monétaire du Sénégal et sur la réforme des institutions de notre pays ».