Présidentielle 2024 : Barthélémy Dias désigné directeur de campagne de Khalifa Sall

Le maire de la ville de Dakar a été désigné directeur de campagne de la coalition Khalifa 2024 pour l’élection présidentielle prochaine. Une décision du président de Taxawu Sénégal qui semble poser un acte de reconnaissance envers l’édile de la ville de Dakar.L’ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur et président de la plus grande association des gouvernements des grandes villes et métropoles du monde, va mener le programme de campagne de celui qu’il a désigné maire honoraire après avoir gagné la maire de la capitale en janvier 2022...