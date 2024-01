Présidentielle 2024: Aminata Touré rejoint Sonko !

« Suite aux larges concertations au sein du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, nous avons pris la décision de soutenir le candidat de l’ex PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 »! C’est l’annonce que la candidate recalée au parrainage, Aminata Touré a fait savoir dans un communiqué ce vendredi. Cette décision intervient après une visite, le 22 janvier dernier, d’une délégation de PASTEF et de LACOS composée du ministre d’Etat Habib Sy, des députés Birame Souleye Diop, Abass Fall, Ayib Daffé, de Mme Yassine Fall et de El Malick Ndiaye. « Nous avons eu des échanges riches et approfondis convergents sur la situation nationale et les urgences de redressement national en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024 » fait savoir la présidente de Mimi2024.