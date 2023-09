Présidentielle 2024: Abdoulaye Daouda Diallo renonce à sa candidature et rejoint le choix unique du Président Macky Sall

C’est maintenant officiel. L’actuel président du conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo a finalement décidé de rejoindre la candidature du Premier ministre Amadou pour engager la prochaine présidentielle. Une décision qu’il a justifié lors de la déclaration qu’il a tenue ce samedi face à la presse dans les locaux qu’il dirige.





« Nous avons le devoir de préserver l’exception sénégalaise que nous avons hérité de nos pères fondateurs de notre chère nation. Les deux dernières élections prouvent à suffisance que la division est le plus grand ennemi d’un parti politique. Nous nous devons d’être à la hauteur des enjeux de l’heure et d’être soucieux de l’intérêt général » a rappelé le maire de la commune de Boké Dialoube dans le département de Podor.





Ainsi, pour Abdoulaye Daouda Diallo, l’impératif est de sauvegarder cette unité dans les rangs de la majorité pour espérer poursuivre cette dynamique que le président de la République Macky Sall a entamé depuis 2012. « Au terme d’une mûre réflexion et après l plusieurs rencontres avec le président de la République, plusieurs échanges avec mes camarades et sympathisants, j'ai décidé, au terme d'une mûre réflexion, de répondre à son appel, de privilégier l'unité et la cohésion à cinq mois du scrutin présidentiel. La conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l'espoir qu'une telle décision, avec l'aide du Tout-puissant, garantira la victoire le 25 février et la sauvegarde de l'héritage politique du Président Macky Sall » annonce Abdoulaye Daouda Diallo.