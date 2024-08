Présidence de la République : « Diomaye et Macky perçoivent le même salaire. Il n’y a ni hausse ni baisse » (Charles Abdou Ciss, ancien directeur de la solde)

Constatant qu’après la publication par le Conseil constitutionnel du salaire du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, dans le Journal officiel, des acteurs se sont publiquement permis d’avancer avec assurance, l'existence d'une différence de traitement entre Macky Sall et son successeur, l’ancien directeur de la solde rétablit la vérité. « Interpellé sur la question, je dois, urgemment, rétablir la vérité. Cette information n'est pas fondée : l'ancien Président Macky Sall et le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye perçoivent le même salaire : il n'y a ni hausse, ni baisse », a signifié Charles Émile Abdou Ciss considérant qu’il urge de rétablir l'âme du Sénégal autour de la vérité et des questions essentielles pour le développement et la cohésion sociale.