Présidence de la République/ Audit de surveillance 2: La DMG reçoit la confirmation du certificat ISO 9001 : 2015 (n° 96 510)

Dans un communiqué lu à Dakaractu, il a été informé que la Direction des Moyens généraux( Dmg) de la Présidence de la République a reçu la confirmation du certificat ISO 9001 : 2015 (n° 96 510)

de la Direction générale de AFNOR Certification, " à l'issue de l’audit de

surveillance 2 qui s’est déroulé le 24 octobre 2023".



" Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL,

salue cette performance exceptionnelle et inédite en matière de gestion

publique. Le Chef de l’Etat félicite, à cet égard, le Secrétariat général de la

Présidence de la République, le Cabinet, la Direction des Moyens généraux

et l’ensemble des personnels mobilisés pour un système de management de

qualité exemplaire des services présidentiels", a rapporté le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République.



Avant de conclure en ces termes. " Le Chef de l’Etat encourage les équipes à persévérer dans cette dynamique

soutenue de performance, basée sur l’engagement et l’amélioration

continue".