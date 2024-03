Présidence de Diomaye / Débat national : Abdou Fall pour la refondation des institutions et la reconfiguration de l'écosystème de la démocratie

Le comité directeur du mouvement Alternative citoyenne Andu Nawlé, dans un communiqué, s’est prononcé sur la publication provisoire des résultats de la présidentielle 2024.





Abdou Fall, coordinateur national et ancien ministre d'État, a tenu à rappeler aux nouveaux dirigeants du pays qu’il est un impératif qu'un débat national de fond soit rapidement engagé sur la reconfiguration de l'écosystème de la démocratie Sénégalaise.





Dans le même ordre d'idées, « le comité directeur salue et prend acte avec intérêt de l'annonce faite par le nouveau Président élu d'ouvrir un débat national sur la refondation des institutions du pays », lance Abdou Fall qui estime que « ce débat est crucial pour l'avenir du Sénégal qui doit aborder l'échéance de son entrée dans son statut de pays pétrolier et gazier et les défis d'un environnement sous régional et international fortement crisogène dans un cadre institutionnel de renouveau, adapté aux évolutions du monde et de notre société », précise l’ancien ministre.