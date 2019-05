Présidence : Ce qui se cache derrière l’absence flagrante de Boun Abdallah, l’ancien Premier ministre.

À la suite d’une révision de la Constitution supprimant la fonction de Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dionne avait vivement remercié, publiquement, le président Macky Sall. Et ce, avant d’être nommé au soir du 6 avril 2019, ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence.



Mais depuis lors, le natif de Gossas qui était omniprésent dans l’entourage du Président Macky Sall, a semblé prendre de plus en plus de distance. Ce qui a commencé à susciter moult commentaires et diverses spéculations, de part et d'autre. Ce fut le cas encore une fois, ce mardi 28 mai 2019, marquant le lancement du Dialogue national. À cette rencontre à laquelle a pris part l’essentiel des forces vives de la Nation, l’absence de Boun Abdallah a été l’une des plus remarquée. Et même lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 29 mai 2019, il n’a pas été de ceux-là qui ont répondu présent à l’appel. Toutefois, des raisons médicales seraient à l'origine de l'éloignement de l’ex-Premier ministre de la sphère politique, a appris Dakaractu.



Et des informations parvenues à la rédaction ont confirmé que M. Boun Abdallah Dionne est gardé au lit depuis quelques jours du fait d’une grippe et qu'il a été invité par son médecin à prendre quelques jours de repos.



Dakaractu lui souhaite un prompt rétablissement.