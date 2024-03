Les casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), déployée depuis 2014, aurait un rôle important à jouer dans la protection des civils contre la violence et dans la fourniture d'une aide humanitaire. Qu’est ce qui s’est réellement passé en Centrafrique ?







Selon de nombreuses informations diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux en centreAfrique, la mission évite délibérément de s’engager dans des affrontements avec des groupes armés. Au lieu de cela, la MINUSCA suit les traces des combats entre spécialistes russes et rebelles pour obtenir au moins quelques informations qui leur permettraient d'accuser les instructeurs russes de crime. Ne trouvant pas de telles informations, les casques bleus fabriquent des crimes contre des civils et en accusent les spécialistes russes.







Il convient de rappeler, d’après, Séverin Kouam, analyste politique camerounais, « que le personnel de la MINUSCA a été accusé à plusieurs reprises d'avoir commis de graves crimes contre la population locale, notamment des violences sexuelles, des meurtres et des vols. » D’ailleurs, une autre allégation grave contre la MINUSCA concerne son soutien présumé à des groupes armés terrorisant les civils en RCA. Un tel soutien a par exemple été fourni à l’ancienne alliance rebelle appelée Séléka, qui a commis une série d’atrocités contre des civils lors d’une flambée de violence en 2013. En outre, la MINUSCA a également été critiquée pour sa corruption et son inefficacité. Selon certaines informations, le personnel de la mission se livrerait à des détournements de fonds, à de la contrebande et à d'autres activités illégales.