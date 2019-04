Préparation CAN 2019 : Augustin Senghor confirme le match Sénégal – Nigeria en amical

Les sélectionneurs du Sénégal et du Nigeria ont accepté l’idée de jouer un match de préparation pour la CAN 2019, a annoncé l’APS. Le président de la fédération sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, ne précise pas le lieu devant abriter cette rencontre : « Les deux parties vont définir les modalités pour que les deux équipes puissent jouer ce match amical dans les meilleures conditions. » Le président de la FSF a profité de l’occasion pour renseigner que les « Lions » feront leur stage de préparation en Espagne.