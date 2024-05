Préparatifs de la Tabaski : Après la Mauritanie, le ministre Mabouba Diagne visite une ferme intégrée au Mali

Le ministre de l'agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage était ce lundi 20 Mai en visite de travail au Mali, une semaine après celle faite en Mauritanie. Le Dr Mabouba Diagne a pu visiter la ferme "Dadougoura Nietassoba" dans la commune du Mandé en compagnie de son homologue malien, Youba Bah. Ils ont eu l'occasion de voir les espaces dédiés à l'Agriculture et l'Élevage, notamment les troupeaux de moutons et vaches, deux salles de couvoir, les serres à fraises.



Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a constaté l'énorme travail de production qui se fait dans cette ferme. Rappelons que cette visite est la première effectuée par une autorité sénégalaise depuis la mise en place du gouvernement Ousmane Sonko, a souligné MaliOnline dans son édition spéciale.