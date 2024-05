Premières décisions de Diomaye à la tête de l’État : Les cadres de MIMI2024 applaudissent…

La Coordination des Cadres du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (ci-après CCM) a salué les actions, « empreintes de vision et de détermination qui s’inscrivent harmonieusement dans la dynamique de renouveau et de progrès à laquelle le peuple sénégalais aspire ».







Lors de leur première session ordinaire de l’année 2024, la CCM, a réaffirmé son attachement indéfectible à la Coalition Diomaye Président 2024, véritable pilier de notre engagement. La CCM reste convaincue que « cette coalition, par la diversité de ses compétences, demeurera une force motrice soutenant avec détermination les actions entreprises pour le bien-être et le développement du pays ».





Les collaborateurs de Aminata Touré saluent les premiers pas du gouvernement Diomaye marqués par le respect des promesses, la rigueur administrative, et la lutte contre toute forme de prédation de nos ressources en conformité avec le slogan Jub, Jubeul, Jubanti.





La CCM tient à exprimer sans réserve son soutien aux initiatives du gouvernement visant à éradiquer la corruption et l’impunité. Ces fléaux qui entravent le développement socio-économique de notre nation doivent être combattus avec fermeté. Dans le volet diplomatique, les cadre de MIMI2024 apprécient positivement les premiers déplacements du président Diomaye Faye qui renforcent l’enracinement panafricaniste.