Première transplantation rénale au Sénégal : Le président Macky Sall se félicite d’une prouesse

Les interventions qui ont conduit à ce succès s’étaient déroulées dans l’hôpital Miliaire de Dakar, sous la conduite du Dr Youhanidou Wane Dia, médecin Colonel gynécologue obstétricienne et directrice de l’hôpital militaire de Ouakam.

Le chef de l’État, à l’occasion du conseil des ministres ce mercredi, est revenu sur cette réussite dans le domaine de la médecine au Sénégal. Il s’agit de la transplantation rénale faite sur deux couples dimanche dernier et un autre le lendemain.Le président Macky Sall devant le gouvernement et particulièrement, son ministre de la santé et de l’action sociale, a félicité le comité national du don et de la Transplantation d’organes et de tissus humains, les personnels de l’hôpital Militaire de Ouakam (HMO), le consortium HMO-Hôpital Le Dantec, les donneurs, ainsi que les partenaires de la République de Türkiye mobilisés pour ce succès qui est une première au Sénégal.Le Chef de l’État a également demandé à Marie Khémesse Ngom Ndiaye, de « veiller avec les acteurs impliqués, au respect strict des procédures indiquées afin de consolider les efforts soutenus de lutte contre l’insuffisance rénale ».