Premier quinquennat : Le Pr Bassirou Diomaye Faye met les jalons autour de la stabilité, de la paix et de la sécurité

Le Sénégal vient d’introniser son Président ce 2 avril 2024, dans une cérémonie de passation de service qui a eu lieu au Centre des expositions de Diamniadio en présence de plusieurs chefs d’États et divers autorités nationales et internationales.



Prenant la parole après le cérémonial officiel de son installation, le tout nouveau Président Bassirou Diomaye Faye jette dès l’entame de ses propos les basses de sa gouvernance dans les cinq prochaines années.



« Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond devoir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s’est engagé dans la voie de la construction d’un Sénégal juste, d’un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès », soutient le Président Diomaye Faye.



Ainsi le Président Bassirou Diomaye Faye dans son premier discours en tant que Président du Sénégal, assure qu’il fera de la paix et de la stabilité le moteur de sa gouvernance. Ces deux aspects pour le Président Bassirou Diomaye Faye sont les « ressources les plus précieuses » de notre pays.



Poursuivant son propos, S.E. Bassirou Diomaye Faye s’engage ainsi à faire du culte du travail, l’éthique, la discipline, l’amour de la patrie le fer de lance de son magistère pour « mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du développement économique et social ».



Sans oublier l’aspect diplomatique et relationnel et sécuritaire en Afrique et les reste du monde, le Président Diomaye Faye entend s'imposer comme un élite « décomplexé à une plus de souveraineté au développement et au bien-être ».