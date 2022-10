Premier League : Avec Édouard Mendy entré en seconde mi-temps, mais sans Koulibaly, Chelsea coule à Brighton…

Les blues de Chelsea ont été surpris ce samedi lors de la 14ème journée de championnat, par une très bonne équipe de Brighton. Après avoir quitté les Seagulls, Graham Potter, le nouvel entraîneur de Chelsea qui revenait dans son ancien club, a été « bien » reçu par ses ex joueurs. En effet, c’est une équipe de Brighton revancharde et surtout très joueuse qui a réussi à battre Chelsea (4-1).

Après avoir enchaîné cinq rencontres de Premier League sans prendre le moindre but, les Blues ont été submergés de tous bords, prenant coup sur coup deux buts. D’abord un joli numéro de Trossard (1-0) qui s’est joué de la défense adverse avant de scorer après cinq minutes de jeu. Avant que Loftus-Cheek ne marque contre son camp, une dizaine de minutes plus tard (2-0.)

Dans ce match cauchemardesque, Trevoh Chalobah, le défenseur de Chelsea, va à nouveau pousser le cuir dans son propre but, suite à un centre tendu, au premier poteau (3-0.) Les Seagulls, sur un très bon jour, finissent par aggraver le score en fin de partie (4-1.)

En l’absence de son gardien de but international sénégalais, Édouard Mendy, qui est entré en seconde période à la place de Kepa, blessé, et sans l’un de ses meilleurs défenseurs, Kalidou Koulibaly, touché au genou, Chelsea est retombée dans ses mauvaises habitudes défensives.