Pout- Pollution atmosphérique et tirs de mines: Les habitants de Touba Ngomène indexent Dangote et interpellent les autorités étatiques

Arborant des banderoles sur lesquelles il est écrit " Stop aux tirs de mines de Dangote! Stop aux flyn de Dangote!", les habitants du village de Touba Ngomène, dans la commune de Pout, ont battu le macadam pour exprimer leur ras-le-bol.



Les populations du village de Touba Ngomène, ( une localité qui se situe à 10 mètres de l'usine en question), disent être confrontées aux nuisances et impacts négatifs du fait des activités de cette entreprise. Il s'agit de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores et des tirs de mines " qui génèrent une pollution atmosphérique importante, des émissions massives de poussière et de particules fines qui se répandent dans l'air et contaminent l'environnement du village", ont informé les manifestants lors de leur face-à-face avec la presse.



Ces derniers ont indexé également l'impact sanitaire auprès des populations et la destruction massive de leurs constructions qui émaneraient " des tirs de mines qui créent des bruts très forts". Pour juguler cette problématique, ils ont décidé d'interpeller le PR Diomaye, le PM Ousmane Sonko et le ministre des mines, Birame Soulèye Diop...