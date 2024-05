Pour faire signe de vie, il y a mieux qu’une proposition de loi

La proposition de loi de la députée de Benno Bokk Yaakaar, Amy Ndiaye Gniby, n’est que minauderie de décadent. Et pourtant, plus que le nouveau régime, l’opposition gagnerait davantage à éviter de tourner en rond. Pour rappel, la même proposition de loi avait été récemment bloquée par le bureau de l'Assemblée nationale au motif que la loi actuelle suffisait largement. Dès lors, il est clair que l’objectif actuellement poursuivi est minimalement de mettre mal à l’aise la majorité avec l’opinion. Voici un objectif dérisoire qui, au bout du compte, dessert tout l’intérêt, fut-il politique, de mettre en exergue le manque de consistance du « projet ».



Avec cette opposition bric-à-brac et ses méthodes de robinet public, Pastef n’a aucun souci à se faire. À moins que survienne une implosion à l’intérieur du pouvoir ou du parti, Sonko et Diomaye se la couleront douce, et pour longtemps, au sommet de l’État. Le pouvoir l’a si bien compris qu’il assimile toutes les critiques qui lui sont adressées à des contre-feux destinés à couvrir par le bruit les révélations des présumés malversations et détournements sortis des rapports des corps de contrôle. Bis repetita, le piètre système politique sénégalais, fait de fanfaronnades et de faussetés, survivra évidemment à l’alternance, comme jadis.



Autre temps, autres dégaines, le flop de la tournée politique de remobilisation d’Amadou Mame Diop renseigne sur le mode de gestion patrimoniale et personnalisée de Macky Sall, président de l’APR. La plupart des pontes de ce parti ont, à présent, d’autres chats à fouetter. Les cafards sortis des placards dans la foulée des déclassements de rapports tiennent en laisse l’essentiel des raccordés du pouvoir passé-récent. De toute façon, à l’image du PS en 2000 et du PDS en 2012, l’APR est condamné au dépérissement. Curieusement, les autres formations restantes de l’opposition ont presque déserté le champ politique. Dans l’expectative, espèrent-elles une gracieuse alliance juteuse avec le parti au pouvoir ?



Une mosquée au Palais de la République, un général des forces armées affecté en Inde, une invitation de trop ou de moins aux assises et la liberté d’injurier ou non occupent l’espace du débat public. Le pire est que, à la place des formations politiques, ces thèmes sont imposés et entretenus par des activistes et des journalistes. Finalement, ça grouille, ça grenouille et ça scribouille sans que l’essentiel, acte consistant de rupture et indication claire de gouvernance ou leur inexistence, soit du moins décortiqué, sinon substantiellement contesté. Ce serait d’autant plus important que le pouvoir actuel, empêtré dans des activités comptables, d’intendance et de pèse-lettre et dépassé par la complexité des affaires, a déjà reporté aux calendes grecques l’agenda panafricano-nationalisto-rmarxisto-religieux.



Au demeurant, ça fera bientôt deux mois depuis que le nouveau gouvernement est formé. Jusque-là, le décret de répartition n’est toujours pas publié. C’est à se demander comment les ministres arrivent actuellement à identifier les directions et agences sous leurs tutelles, les programmes à mettre en œuvre ainsi que les fonds mis à leurs dispositions. Autre son de cloche, n’était-il pas plus convenable de procéder à la déclaration de politique générale, à exprimer tout d’abord ses prédilections avant d’initier un quelconque dialogue ? En tout état de cause, l’inobservation des engagements politiques, bien que compréhensible pour le moment, ne pourra pas durablement se dissimuler derrière l’arbre qui cache la forêt.



Birame Waltako Ndiaye