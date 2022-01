Port multifonctionnel de Ndayane : Le président pose la 1ère pierre et présente le port du futur…

Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du port multifonctionnel de Nadayane dans la région de Thiès à quelques dizaines minutes de voiture de Dakar. Devant les thiessois et les ndayanais, le président rassure : « le temps de l’action continue à Ndayane après l’inauguration du Ter le 27 décembre 2021. Tout est fin prêt pour démarrer le projet. Ce port est un port en eau profonde. L'objectif, c'est de décongestionner le port de Dakar, de donner une impulsion maritime à notre pays dans la sous région pour devenir un hub maritime. »



Le projet s'étend sur 1.200 ha. Il est articulé autour de trois phases pour un investissement de 3.000 milliards.



La 1ère phase est financée pour un coût de 448 milliards francs CFA. Elle sera réalisée par le Groupe Émirati Dubaï Port World.



« Ce futur port en eau profonde comprendra un terminal à conteneurs sur 300 ha, un chenal maritime de 100 km, la construction d'un quai de 840 m et d'une profondeur de 18 m dimensionné pour accueillir des post-panamax et des navires de 336m de long », selon le président qui citait les caractéristiques du port.



Et dans la 2ème phase, Dp World va injecter près de 169 milliards. On verra la construction d'un deuxième quai de 410m et le dragage supplémentaire du chenal marin. Sa mise en service permettra de traiter des navires de 400m de long, souligne encore le chef de l’État.



De nouvelles liaisons routières et ferroviaires relieront le port de Dakar au réseau de transport régional...