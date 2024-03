Pologne : véto du président à la libéralisation de l'accès à la pilule du lendemain

Andrzej Duda, le président conservateur, a rejeté le projet de loi visant à assouplir les restrictions sur l'accès à la pilule du lendemain en Pologne, qui est actuellement disponible uniquement sur ordonnance médicale, selon un communiqué de la présidence publié vendredi 29 mars. Andrzej Duda a décidé de « renvoyer l'amendement à la loi sur les produits pharmaceutiques au Parlement en lui demandant de réexaminer la loi (veto) », indique-t-il. En 2023, 75 pays ont autorisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse, sur demande et sans restriction, dans le respect d'un certain délai et 13 autres pour des raisons socio-économiques.