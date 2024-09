Politique : la coalition « Jubanti » voit le jour et lance son programme de redressement national

L’un des principaux axes du programme de « Jubanti » est la relance économique. Pour ce faire, la coalition s’engage à réinstaurer la confiance avec les investisseurs locaux et internationaux. Des mesures attractives et transparentes seront mises en place pour encourager les investissements, notamment dans le secteur de l’habitat, clé de la reprise économique. « Jubanti » ambitionne de soutenir les promoteurs immobiliers et de favoriser la construction de logements pour tous, tout en subventionnant les produits de première nécessité afin de garantir des prix accessibles aux citoyens.



En outre, la coalition prévoit de simplifier les procédures d’investissement, avec un soutien particulier aux PME, et de revoir les accords sur les ressources naturelles, notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. L’objectif : faire en sorte que les bénéfices de ces ressources profitent d’abord aux Sénégalais. Une contribution obligatoire des grandes entreprises au fonds de solidarité nationale est également au programme, avec pour but de financer des ONG et associations engagées dans la lutte contre la pauvreté.



Sur le plan social, « Jubanti » entend renforcer la protection des populations vulnérables. Le programme inclut une augmentation des pensions de retraite, une harmonisation de l’âge de départ à la retraite pour les civils et militaires à 60 ans, ainsi qu’un soutien accru aux paysans à travers l’attribution de baux ruraux. La modernisation des transports et la protection des chauffeurs de taxi figurent aussi parmi les priorités.



La coalition promet de réserver 30 % des marchés publics aux artisans locaux, stimulant ainsi l’économie locale. Elle propose également une loi pour garantir l’accès des personnes handicapées aux infrastructures et à l’emploi. Les droits des femmes ne sont pas en reste, avec des mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l’égalité des sexes.



La jeunesse, moteur de la nation, est au cœur du programme. « Jubanti » impose aux entreprises le recrutement de jeunes diplômés chaque année, avec des avantages fiscaux à la clé. Par ailleurs, un fonds national pour l’entrepreneuriat des jeunes sera créé pour encourager l’innovation.



La coalition met un accent particulier sur la laïcité et la cohésion nationale. Elle s'engage à préserver la laïcité dans les institutions publiques et à encourager un dialogue interreligieux pour renforcer l’unité nationale. Cette position vise à éviter toute instrumentalisation de la religion à des fins politiques, une menace qui pourrait diviser davantage la société sénégalaise.



Concernant les institutions, « Jubanti » milite pour une réduction des pouvoirs du président de la République, afin de renforcer le contrôle parlementaire et garantir un meilleur équilibre des pouvoirs. Une commission d’enquête parlementaire permanente sera créée pour lutter contre la corruption au sein des institutions publiques et privées. L’indépendance des organes de contrôle de l’État, tels que la Cour des Comptes et l’Ofnac, sera également renforcée pour assurer une gestion transparente des ressources publiques.



Sur le volet sécuritaire, la coalition propose de renforcer les forces de sécurité par un recrutement massif et une formation accrue, tout en augmentant les moyens logistiques et technologiques pour protéger la souveraineté nationale. Elle prévoit également de renforcer les infrastructures aux frontières afin de lutter contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers, et de mettre en place un plan contre la criminalité urbaine, notamment par une réinsertion des jeunes délinquants.



La coalition « Jubanti » se positionne comme une alternative sérieuse et structurée, prête à relever les défis majeurs du Sénégal. Avec un programme couvrant tous les aspects de la société, de l’économie à la sécurité, en passant par la justice sociale et les réformes institutionnelles, « Jubanti » aspire à remettre le Sénégal sur la voie de la prospérité et de la stabilité.