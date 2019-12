Politique : "Le président Macky Sall s’est réellement porté tort en acceptant que Moustapha Diakhaté accède à la position stratégique de Président de groupe parlementaire." (Mohammed M. Diagne, SR)

Synergie Républicaine, mouvance présidentielle, est très préoccupée par "l’émergence de politiciens activistes dont Guy M. Sagna et Moustapha Diakhaté." Selon les camarades de Mohamed Moustapha Diagne, "de tels individus sont généralement des chômeurs qui ont décidé de vivre de prébendes politiques. D’ailleurs, les sénégalais doivent certainement s’interroger sur leur parcours social et professionnel avant de s’attarder sur leurs idées du moment qui s’expliquent toujours par leur position du moment."

Synergie Républicaine demande ainsi à Moustapha Diakhaté "qui se fait le chantre de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence d’edifier le peuple sénégalais sur la destination et l’utilisation des fonds qui lui étaient alloués mensuellement." Et de demander "Qu’a t-il fait de tout cet argent ? A t-il réhabilité une école ou un daara du Sénégal ? A t-il aidé un hôpital ou un poste de santé ? A t-il aidé des sénégalais socialement exposés?" Et selon M. Diagne, " le Président Macky Sall s’est réellement porté tort en acceptant que Moustapha Diakhaté accède à la position stratégique de Président de groupe parlementaire. Samba Laobé Fall, Ousmane Ngom, Abdou Rahim Agne, Doudou Wade etc... présentaient le profil de l’emploi et ont été une fierté pour notre assemblée nationale. En effet, ni son compagnonnage douteux avec le Président Macky Sall, ni son cursus scolaire et universitaire, ni son parcours politique n’autorisaient qu’il occupe une fonction si éminente : le seul militant qu’on lui connaît est sa page Facebook. Moustapha Diakhaté devrait infiniment remercier le Président Macky Sall au lieu d’adopter cette posture d’ingratitude inexplicable et de défiance malhonnête et opportuniste." a t-il dit. Enfin, Synergie Républicaine, estime que les sénégalais que Moustapha Diakhaté "traitent d’inconscients parce que refusant de suivre la bande de Guy Marius Sagna dans ses enfantillages sauront en tirer les conséquences."